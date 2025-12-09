F1, Zak Brown acredita no título de Piastri na McLaren

Zak Brown, CEO da McLaren, afirmou estar “convencido” de que Oscar Piastri se tornará campeão mundial de Fórmula 1 com a equipa, acreditando que o australiano dará resposta à derrota frente a Lando Norris em 2025. Apesar de ter liderado grande parte do campeonato, Piastri viu o título escapar-lhe nas últimas provas, mas mantém a total confiança da estrutura de Woking.

A dupla da McLaren protagonizou uma luta intensa ao longo de 2025, com Piastri a liderar a classificação durante grande parte da temporada. Contudo, uma quebra de forma — seis corridas sem pódio, erros e dificuldades de ritmo — permitiu a recuperação de Norris e de Max Verstappen.

Para Brown, porém, o trajeto do australiano confirma o seu elevado potencial. O dirigente destacou a aposta da McLaren em dois pilotos jovens e competitivos, que venceram sete corridas cada um e mantiveram uma relação exemplar durante a disputa pelo título. Sublinhou também que ambos pressionam a equipa e que essa exigência mútua contribui para o sucesso coletivo.

Zak Brown:

“O Oscar vai ser campeão do mundo. Estou convencido de que será campeão do mundo num McLaren. Embora o tenhamos contratado um pouco mais tarde na carreira do que o Norris, assumimos um risco com ambos. Sempre que conduziram um Fórmula 1 pela primeira vez, foi num McLaren. Para uma equipa grande, apostar em pilotos jovens é especialmente gratificante.

Conseguir ter dois pilotos número um contra todas as expectativas, com tanta gente a dizer que era impossível, e vê-los ganhar sete corridas cada um, a desfrutar de competir entre si e a serem um prazer de trabalhar… nunca tiveram um único confronto. Já estiveram um pouco irritados comigo e com o Andrea de vez em quando, mas isso é bom. Estamos a puxar uns pelos outros. É uma grande conquista e estou muito orgulhoso. Mal posso esperar por repetir isso.”

Lando Norris, por seu lado, reconhece a força do colega de equipa e acredita que, no futuro, poderá ser Piastri a assumir a dianteira. O britânico considera-se um piloto mais completo do que no início da época e vê no confronto interno uma motivação adicional para evoluir e manter o nível exibido em 2025.

Lando Norris:

“Sinto que sou um piloto melhor agora do que era no início da temporada. Quando corro contra o Oscar, alguém que provavelmente me vai bater no futuro e tornar-se campeão do mundo, estou a dar o meu melhor. Tenho de competir contra os melhores do mundo e espero ter muitas mais batalhas assim. Preciso de perceber o que posso melhorar, como posso ser mais consistente e o que posso aprender com eles. Sinto que fiz isso este ano e terei de o fazer ainda mais no próximo se quiser manter o que conseguimos conquistar.”