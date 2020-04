F1, Zak Brown: “Acho que a F1 pode sobreviver sem a Ferrari…”

O CEO da McLaren Racing, Zak Brown, já tinha criticado a recusa da Ferrari em aceitar a redução do teto orçamental – (CLIQUE AQUI PARA LER MAIS). Agora, Brown diz que a Fórmula 1 pode sobreviver sem a Ferrari.

“Não gostava de os ver fora da Fórmula 1, pois não gosto que ninguém fique de fora. Mas, acho que o desporto pode sobreviver com 18 carros na grelha. Também acho que há fabricantes de motores que podem cobrir as equipas (Alfa Romeo e Haas) que são fornecidas por eles. Por outro lado, se acordarmos um teto orçamental elevado e isso custar a quem investe na Fórmula 1, acho que o desporto não consegue sobreviver com 14 carros na grelha. Coloco a linha entre os 16 e 18 para tal.”

“Os nosso acionistas estão muito frustrados com a situação atual da Fórmula 1. Eles estão preparados para investir porque o custo é benéfico para a nossa companhia de carros de estrada, mas, já me foi-me pedido para apresentar uma plataforma global, de desporto automóvel, no qual a Fórmula 1 é apenas a ponta desse icebergue.”