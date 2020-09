F1, Zak Brown: “A FIA está em cima do que se pode ou não fazer…”

Segundo o CEO da McLaren Racing, Zak Brown, a FIA está em cima das equipas para estas perceberem o que podem ou não fazer perante a introdução do teto orçamental em 2021.

“A FIA está em cima do que se pode ou não fazer. O carro do próximo ano é parecido e tem surgido rumores de que as equipas estão a fazer stock de peças, pois não há limite orçamental. Mas, a FIA já notou isso e já enviou um comunicado”, afirmou Brown.

Com a pandemia da COVID-19, a introdução dos novos regulamentos foram adiados para 2022, mas a introdução do teto orçamental não, por isso para 2021 as equipas têm de operar com um teto orçamental de cerca de 122 milhões de euros, que depois será reduzido em 2022 e em 2023.