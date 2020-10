F1: Yuki Tsunoda testa em novembro com a AlphaTauri

Yuki Tsunoda vai pilotar pela primeira vez um monolugar da Fórmula 1 em novembro, na AlphaTauri. O jovem japonês tem sido muito ligado a um lugar na equipa para 2021 e este pode ser um bom indicador.

