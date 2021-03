F1, Yuki Tsunoda: “Terminar os testes em segundo é uma grande sensação

O jovem japonês Yuki Tsunoda foi a sensação do teste. Logicamente que o registo do japonês que o colocou no segundo lugar da tabela de tempos final mostra potencial mas ninguém espera que os homens de Faenza estejam na realidade apenas a um décimo da Red Bull e na frente de todas as outras. Seja como for, uma ‘entrada’ muito positiva na F1: “Terminar os testes em segundo é uma grande sensação. É claro que não me posso entusiasmar demasiado, pois é apenas um teste, mas é ótimo terminar os três dias em alta. Aprendi muito nos últimos dias e recolhi dados cruciais para a equipa. Agora vamos analisar tudo antes da primeira corrida.

Para mim é ótimo que regressemos aqui para o início da época, pois consegui completar muitas voltas e compreender bem a pista. Tivemos alguns pequenos problemas de ‘juventude’ mas isso é exatamente o que se esperaria dos testes, estamos aqui para resolver tudo e para termos o melhor pacote possível à nossa disposição quando chegarem as corridas. Continuarei a trabalhar arduamente durante as próximas semanas e estou entusiasmado por começar”, disse Yuki Tsunoda.