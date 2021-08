F1, Yuki Tsunoda: “Tenho de conseguir controlar-me…” | AutoSport

Sabia que há um piloto que já teve “encontros imediatos do 3º grau” com as barreiras dos circuitos que Nikita Mazepin? Sim, chama-se Yuki Tsunoda e quer ter uma segunda metade de época mais calma do que a primeira. E também “controlar-se”, pois a sua imagem de marca já é muito os impropérios que quase constantemente profere quando as coisas não lhe correm a contento. Stress e ansiedade, devem ser a razão!

Sabendo-se que está na estrutura Red Bull e a pressão que é imposta aos pilotos que estão sob esse ‘chapéu de chuva’, o jovem da Alpha Tauri precisa de mudar alguma coisa daqui para a frente: “Não posso continuar assim no futuro. Tenho de descobrir qual é a melhor maneira de me controlar. Do meu lado, tenho de mudar, quase, a minha abordagem. Diria que a abordagem que tomei do Azerbaijão foi melhor e ainda preciso de trabalhar arduamente”, disse o japonês que está bem longe no campeonato de Pierre Gasly. Esperava-se que estivesse longe, mas não tanto.