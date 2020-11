F1: Yuki Tsunoda surpreendido no primeiro teste

A primeira experiência num F1 é sempre inesquecível. Yuki Tsunoda teve o seu primeiro contacto com um monolugar de FR1 e ficou surpreendido pela exigência da máquina.

O piloto japonês, apoiado pela Honda, está a beira de entrar na F1, pela Alpha Tauri, faltando “apenas” conseguir os pontos necessários na Super Licença. Tsunoda falou das sensações no seu primeiro teste:

“Foi mais fácil de guiar, mas também mais difícil fisicamente”, disse Tsunoda. “Eu esperava que fosse um pouco menos difícil fisicamente, especialmente no pescoço. Porque ao guiar na Fórmula 2, eu não sinto muito no meu pescoço, e meu pescoço é muito forte.”

“Depois que guiar um carro de Fórmula 1 hoje, senti muito o pescoço, especialmente nas zonas de travagem. A força de travagem é maior do que esperava. Depois de pisar o acelerador, inicialmente senti a grande potência do motor, algo que não sinto muito na Fórmula 2 , ”Disse Tsunoda. “Acho que essa força é maior do que esperava. Mesmo em condições de chuva, acho que senti mais a potência do que sinto na Fórmula 2 em condições secas. Essa foi a maior surpresa de hoje. ”

“A experiência no simulador da Red Bull ajudou-me muito e no final da sessão já estava muito rápido ”, disse ele. “Mesmo no simulador, os tempos de volta foram realmente consistentes, mesmo enquanto estava a mudar vários parâmetros no volante. Foi um bom passo para mim. ”

Depois de testar com pista molhada pela manhã, Tsunoda fez algumas voltas em seco à tarde, com voltas de qualificação e stints de corrida à mistura.