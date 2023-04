F1, Yuki Tsunoda: “somos muito lentos nas retas” | AutoSport

A situação da AlphaTauri em 2023 não é muito diferente daquela vivida pela equipa italiana na temporada passada e que não permitiu mais do que o nono posto final no mundial de construtores de F1, o que resultou em críticas de Franz Tost ao trabalho efetuado durante o inverno pelos engenheiros. Ultrapassadas as primeiras três rondas da temporada, o próximo Grande Prémio de Fórmula 1 realiza-se em Baku, no Azerbaijão, o que está a preocupar Yuki Tsunoda. O piloto prevê muitas dificuldades para a próxima ronda.

“A nossa velocidade máxima é terrível”, disse o piloto da AlphaTauri à SpeedWeek. “Baku vai ser cruel porque somos muito lentos nas retas. Provavelmente teremos que conduzir sem asa traseira no Azerbaijão para sermos mais rápidos nas retas”.

Tsunoda brincou com a situação da diferença de velocidade de ponta e o facto de ter de pilotar sem asa traseira, mas o caso não é de fácil resolução. Em Melbourne, onde sem a penalização a Carlos Sainz seria difícil o piloto japonês pontuar, Tsunoda atingiu a velocidade máxima de 314,2 km/h no final do segundo setor da pista australiana, enquanto Sergio Pérez chegou aos 339,9 km/h.

Ainda na Austrália, Tsunoda danificou nos treinos o fundo novo do AT04 que a equipa italiana experimentava nesse fim de semana, tendo que concluir a jornada com a versão anterior desse componente.