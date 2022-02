F1, Yuki Tsunoda: “Quero melhorar o meu ritmo e consistência” | AutoSport

Yuki Tsunoda vai para o seu segundo ano na Alpha Tauri. O jovem japonês espantou todos com a sua rapidez no início da época mas foi baixando de rendimento, admitindo que não teve a abordagem correta no arranque da época, pensando que o sucesso viria facilmente. Em 2022, Tsunoda está mais maduro, mais preparado e mais ciente da exigência da F1.

O jovem japonês, com fortes ligações à Honda, tem em 2022 um ano crucial para mostrar o que pode e deve fazer. Com tantos jovens talentos no programa de jovens da Red Bull, este ano pode ser decisivo para o futuro de Tsunoda:

“Estou realmente ansioso por voltar a correr. Sinto que tenho uma compreensão muito melhor do que há um ano, sei como me preparar para ter um bom desempenho. Sei quais são os meus pontos fracos, tenho toda a experiência do ano passado para continuar e tenho trabalhado arduamente para estar pronto. No ano passado não consegui adaptar-me suficientemente depressa para lidar com situações inesperadas, razão pela qual tive dificuldades em muitas corridas. Terminei bem o ano passado, com um quarto lugar em Abu Dhabi, por isso quero levar esse impulso para esta nova temporada. Sinto mais pressão agora do que no ano passado, mas é uma boa pressão, o que é motivação para mim quando estou a treinar.

Quero melhorar o meu ritmo e a consistência na forma como conduzo. Sei o que tenho de fazer para o conseguir. Se conseguir trabalhar da forma como o fiz nas últimas três ou quatro corridas do ano passado, essa será uma boa maneira de começar. Não vai ser fácil, mas estou confiante de que posso conseguir isso.”

Tsunoda já pilotou o novo carro no simulador da equipa e deu-nos uma ideia do que sentiu:

“A equipa ainda está a adaptar muitos dos dados do túnel de vento para o simulador, por isso mesmo que não seja a especificação final, deu-me uma sensação semelhante à do carro que usámos no teste de Abu Dhabi no final da época passada. Obviamente, o nível de downforce é inferior ao do ano passado e pude sentir isso em algumas curvas. No geral, fiquei com uma boa impressão do trabalho com o simulador, por isso agora vamos ver no Barcelona abalado como o carro se move na pista.”