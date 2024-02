F1: Yuki Tsunoda quer Visa Cash App RB “também a lutar contra a Red Bull” | AutoSport

A sinergia entre Red Bull e Visa Cash App RB é positiva, considera Yuki Tsunoda, acreditando o piloto japonês que a sua equipa vai melhorar o seu desempenho e poderá lutar por outros objetivos em 2024, colocando a fasquia bem mais alta do que apenas terminar entre os dez primeiros classificados.

Não é apenas um novo capítulo na parceria entre as duas estruturas que poderá trazer melhores resultados para a equipa de Faenza, são também as entradas de elementos muito experientes para a cúpula da direção técnica da Visa Cash App RB e de outros funcionários para aumentarem as condições nas fábricas, apontou Tsunoda na apresentação do carro italiano.

Sobre as muitas mudanças na estrutura interna da equipa, Tsunoda revelou que “teremos de nos adaptar a um novo ambiente, mas até agora não houve grandes surpresas, mas ao mesmo tempo as pessoas que vêm para a equipa têm muita experiência, como Alan Permane”. Assim sendo, “estes novos elementos vão ajudar-nos a melhorar e também a tornar-me um melhor piloto. Permane já ganhou títulos no passado, traz uma mentalidade vencedora, uma mentalidade de que a equipa precisa. Como objetivo, não queremos apenas estar entre os dez primeiros, mas esperamos que, no futuro, possamos também lutar contra a Red Bull”.

Esta será a quarta temporada de Yuki Tsunoda na estrutura, tendo sido o piloto que mais se destacou na temporada passada, um ano em que teve três companheiros de equipa diferentes e que começou por ser uma época de insatisfação para terminar 2023 com esperança para o futuro. “Não estávamos totalmente satisfeitos com o que conseguimos alcançar nos últimos dois anos. Obviamente que no ano passado conseguimos crescer na segunda metade da época, mas na primeira metade tivemos muitas dificuldades, esperávamos melhores desempenhos. Queríamos progredir, queríamos melhores resultados. Penso que precisávamos deste processo. Se voltarmos a 2021, tínhamos um carro muito competitivo, especialmente com o Pierre [Gasly] a conseguir obter resultados muito bons em corrida, precisamos desses resultados, pelo menos. E acho que com esta colaboração [com a Red Bull] podemos conseguir isso”, salientou o piloto japonês.

Foto: Will Cornelius / Content Pool