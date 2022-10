F1, Yuki Tsunoda: Preparado para liderar a Alpha Tauri? (Sondagem) | AutoSport

2023 será ano de mudanças na Alpha Tauri, com a saída de Pierre Gasly para a Alpine, abrindo espaço para a entrada de Nyck de Vries. Yuki Tsunoda vai manter o seu lugar e será o piloto mais experiente da equipa. Estará o piloto japonês preparado para assumir a liderança?

Tsunoda, jovem piloto japonês apoiado pela Honda e que entrou no programa de jovens pilotos da Red Bull, destacou-se pela sua velocidade nas categorias de iniciação, tendo vencido a F4 japonesa (2018) sendo terceiro classificado na F2 (2020). As portas da Alpha Tauri abriram-se e o jovem de 22 anos natural de Sagamihara cedo deu nas vistas, conquistando um nono lugar na primeira corrida na F1. A primeira amostra prometia, mas Tsunoda deslumbrou-se com a F1 e acreditou que o seu talento era suficiente para ter sucesso. Foi engolido pela exigência da competição e motivou a sua mudança de Inglaterra para Itália, para estar mais próximo da equipa e mais longe das distrações.

A carreira de Tsunoda tem sido marcada por erros, apesar do potencial inegável do jovem piloto. Em 38 corridas conseguiu 43 pontos, sendo que o seu melhor resultado foi o quarto lugar (GP de Abu Dhabi 2021). Tsunoda tem, por vezes, evidenciado alguma falta de maturidade com reações intempestivas no rádio e alguns erros comprometedores. O jovem japonês sabe que tem de limar essas arestas se quiser liderar a Alpha Tauri:

“Com certeza o tipo de erros que cometi em Singapura, têm de ser reduzidos, e outras coisas, por exemplo, as penalizações”, disse Tsunoda. “Essas coisas são desnecessárias. Portanto, tenho de melhorar, mas, simultaneamente, o ritmo, especialmente em qualificação, deixa-me bastante feliz e tenho feito bons progressos até agora. Por isso, vou manter este rumo até ao próximo ano”.

Deixando de lado a questão do talento, que parece ser claro no lado de Tsunoda, a questão da maturidade é fundamental para o japonês ter sucesso. Do outro lado, terá Nyck de Vries, com 27 anos, campeão do mundo de Fórmula E, além dos títulos conquistados na Fórmula 2.0 e na F2. De Vries é um piloto muito experimentado, tendo competido recentemente na Fórmula E, no WEC (foi piloto de reserva da Toyota) e no ELMS. A falta de experiência do neerlandês prende-se apenas pela falta de tempo de pista em F1, apesar de estar muito envolvido no trabalho da Mercedes. Assim, apesar da falta de corridas, de Vries tem uma boa noção do mundo que vai enfrentar. Coloca-se então a questão: será que Tsunoda vai conseguir impor-se como referência da equipa, ou Nyck de Vries vai acabar por assumir esse papel?

Numa opinião meramente pessoal, de Vries é, neste momento, muito mais piloto que Tsunoda. O jovem japonês é muito rápido, mas falta-lhe maturidade para enfrentar certas situações, uma maturidade que não tem evoluído de forma clara ao longo desta época. De Vries está habituado à pressão, a trabalhar para grandes marcas e sabe o que é exigido para estar no topo. Será interessante ver a dinâmica na equipa, com Tsunoda a perder o seu grande apoio (Pierre Gasly) e de Vries a tentar destacar-se.

