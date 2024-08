F1, Yuki Tsunoda: “Posso lutar com o Max Verstappen”

“Penso que posso lutar com ele”, disse o piloto japonês à RN365. “Não lhe facilitaria a vida, de certeza. Obviamente, ele é muito rápido e muito consistente. Portanto, em termos de Campeonato de Pilotos, não diria que tenho muita confiança de que posso vencê-lo imediatamente desde o primeiro ano. Tenho confiança de que posso lutar arduamente contra ele, e há muitas coisas que posso aprender, especialmente a consistência em quaisquer condições, como meio-molhado, seco, seco-molhado, molhado”, acrescentou. “Ele sempre se adaptou muito, muito bem às várias mudanças de condições. É por isso que ele foi muito consistente no ano passado e no ano passado, houve muitas mudanças nas condições de pista e esses momentos não serão tão dominados pelo desempenho do carro. Se fores um mau piloto e conduzires um bom carro, continuas a ser um mau piloto e vais perder posições facilmente, por isso é que ele [Verstappen] consegue ganhar consistentemente. Portanto, essas coisas, com certeza, eu posso aprender muito.”

Yuki Tsunoda não escondeu alguma desilusão por não ter sido sequer equacionado para um lugar na Red Bull, aquando da potencial saída de Sergio Pérez, antes da paragem de verão. No entanto, o piloto japonês acredita ter capacidades para lutar com Max Verstappen.

