F1, Yuki Tsunoda: “Objectivo é ter um desempenho mais consistente” | AutoSport

Yuki Tsunoda começa 2023, com responsabilidade acrescida. Será ele a referência da equipa por conhecer melhor a evolução do carro e as suas exigências. O desafio este ano é maior.

Tsunoda vai para a terceira época na F1, todas elas com a Alpha Tauri. O piloto japonês impressionou desde cedo com a sua velocidade natural, mas a sua falta de preparação física e mental custou-lhe caro no primeiro ano. Mais maduro e mais focado no trabalho, Tsunoda acabou por evoluir um pouco em 2022, mas ainda motiva alguns pontos de interrogação. Terá ele capacidade para guiar a Alpha Tauri? Conseguirá ser mais regular?

Na apresentação da Alpha Tauri, o japonês falou inicialmente das melhorias pessoais na época passada e as suas razões:

“Principalmente, houve duas razões. A primeira foi o meu desenvolvimento físico, no qual trabalhei muito antes do início da época. Isso fez uma grande diferença para a minha condição física, em geral, o que significa que os meus níveis de concentração e desempenho melhoraram nas corridas. A segunda razão foi que o meu nível de confiança voltou após ter perdido parte dela, na minha primeira época de F1 e essa tinha sido a minha grande limitação. Consegui reconstruir essa confiança pouco a pouco e especialmente nas últimas três corridas de 2021, após o que pude aproveitar esse impulso em todas as corridas do ano passado. Estes dois fatores foram a chave para a minha melhoria como piloto.”

Quanto aos objetivos, a regularidade é o que mais interessa ao japonês:

“O meu principal objetivo é ter um desempenho mais consistente em cada corrida, independentemente do desempenho do carro, e marcar pontos de forma mais consistente. Quero estar sempre mais em controlo, trabalhar bem com a equipa, compreender o carro o mais rapidamente possível, logo desde a primeira corrida no Bahrein. Quero que este ano seja o meu melhor desempenho dos três anos em termos de chegar ao Q3 e marcar pontos.”

Este ano, Tsunoda começa uma nova relação laboral com Nyck de Vries, depois da relação próxima com Pierre Gasly. Tsunoda e de Vries estiveram a treinar juntos neste inverno:

“Nyck também estava a treinar no Dubai, por isso tivemos a oportunidade de passar um pouco de tempo juntos. Conhecíamo-nos antes disso dos anos passados. Já temos uma boa relação, e vamos construir mais sobre isso agora como colegas de equipa nesta temporada. Penso que juntos fazemos um forte par, com o objetivo de ajudar a equipa a progredir este ano. Também acredito que posso aprender coisas com a Nyck.”