F1, Yuki Tsunoda: “O aspeto técnico ainda é bastante desafiante” | AutoSport

Yuki Tsunoda está numa fase de definição. O começo exuberante do japonês já está algo esquecido e depois de dois puxões de orelhas de Helmut Marko, está agora a tentar colocar os pés no chão e trabalhar no que tem feito de errado.

Baku será uma novidade para o jovem que admitiu que ainda tem dificuldades em alguns aspetos, como seria de esperar:

“Baku será para mim outra nova experiência e deverei beneficiar de algumas lições aprendidas no Mónaco, outro circuito citadino”, disse ele. “Gostei muito da minha primeira vez no Mónaco, foi uma experiência fantástica e muito divertida até àquele momento na FP2. Em geral, depois de cinco corridas agora, sinto-me mais familiarizado com o fim-de-semana de corrida, há menos surpresas, sinto-me mais controlado e habituei-me a algumas das coisas que me surpreenderam no início do ano, como todos os meios de comunicação social presentes numa quinta-feira. Estava a gastar muita da minha energia, mas agora sinto-me mais confortável com tudo o que é positivo”.

Tsunoda passou apenas uma temporada em F2 antes de dar o salto para F1 e identificou a afinação como um dos aspetos mais difíceis até agora.

“O aspeto técnico ainda é bastante desafiante, especialmente porque na situação atual tenho tido dificuldades com a afinação do carro”, acrescentou ele. “Creio que isso é normal, pois só fiz cinco corridas, mas o importante é que estou a aprender muito. A minha mente está preparada, estou em boa forma e as coisas estão a ir na direção certa. Ainda há alguma pressão, mas estou a desfrutar cada minuto de ser um piloto de Fórmula 1 e há sempre algo de novo em cada nova pista. No Mónaco houve mesmo a nova experiência de ver os fãs e ouvi-los chamar os nomes dos pilotos, o que me pareceu uma loucura”.

“Esta semana é Baku, nunca corri lá antes, mas é claro que o fiz no simulador”, disse ele. “A maioria das curvas parecem ser de 90 graus e quase todas são percorridos em velocidade semelhante, por isso vai ser interessante. É outro circuito de rua, mas parece que pode ser um pouco mais fácil de adaptar do que o Mónaco. Espero estar numa situação melhor lá. Mais uma vez, tentarei fazer o máximo de voltas possível e o meu principal objetivo será garantir que não me aproximo demasiado dos muros nos treinos e na qualificação. Vou levar a experiência do Mónaco e tudo o que aprendi lá e aplicá-la no Azerbaijão”.