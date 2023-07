F1, Yuki Tsunoda: “Nyck de Vries merecia mais tempo” | AutoSport

Daniel Ricciardo vai voltar às pistas, ocupando o lugar de Nyck de Vries que foi dispensado da equipa por não conseguir assegurar os resultados que eram esperados dele. Yuki Tsunoda, seu colega de equipa, considera que o piloto neerlandês merecia mais tempo.

Não é fácil um piloto adaptar-se à F1 e de Vries sentiu isso na pele. Apesar da sua experiência, o agora ex-piloto da Alpha Tauri não conseguiu mostrar o que se esperava dele. Tsunoda lamentou a dispensa, e quando questionado se de Vries merecia mais tempo, o japonês respondeu afirmativamente:

“Acho que sim”, disse Tsunoda. “Acho que 10 corridas é pouco, especialmente em algumas pistas que ele não conhecia, acho que sim. Ao mesmo tempo, sei qual é a posição da Red Bull, o que estão a dizer. Mas acho que ele merecia ficar pelo menos até provavelmente à pausa de verão. Disse-lhe o que sentia e também lhe manifestei o meu apreço e ele respondeu-me com uma mensagem muito simpática. É óbvio que somos amigos e senti que ele era um tipo muito simpático e uma pessoa respeitadora”.

Muitos têm apontado que o Alpha Tauri é um carro difícil de pilotar, mas Tsunoda diz que este ano não teve grandes dificuldades em adaptar-se ao monolugar:

“Para ser honesto, em comparação com o carro de 2021, o carro deste ano é, para mim, provavelmente menos difícil”, explicou. “Os carros de 2021 tinham muito mais downforce, o que foi um grande passo em comparação com outras categorias. O carro deste ano é como o do ano passado – os pneus de 18 polegadas e menos aderência a baixa velocidade, é mais lento nas curvas. Por isso, não sinto que seja muito difícil adaptar-me, mas não deixa de ser difícil. Especialmente porque cada equipa tem as suas próprias características e provavelmente o AlphaTauri também não é assim tão fácil.”