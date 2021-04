F1: “Yuki Tsunoda não se importa”

A mentalidade com que se encara a competição é sempre o grande segredo do sucesso. Yuki Tsunoda é a nova sensação do paddock da F1 e a sua postura começa a ser vista de perto. Nobuharu Matsushita compatriota que competiu contra ele sabe onde está o ponto forte do agora piloto da Alpha Tauri.

Segundo Matsushita, a grande força de Tsunoda reside na sua atitude descontraída em relação aos erros. “Penso que a força de Tsunoda é que ele não se importa”, diz Matsushita ao Motorsport.com. “Se ele comete um erro, passa apenas para a próxima corrida. Isso é realmente importante”.

“Sempre que se comete um erro, a maioria das pessoas pensa: ‘da próxima vez não posso cometer um erro’. Mas ele apenas diz, ‘cometi um erro, aprendi com ele’ e segue em frente. Essa é a sua grande força”.

“O AlphaTauri é bastante competitivo, facilmente bom o suficiente para os dez primeiros, por isso penso que vai ter uma grande temporada”, prevê Matsushita. “E eu sei como o Pierre Gasly é rápido, por isso estou muito entusiasmado por ver como se comparam”.

Matsushita ficou a conhecer Tsunoda em 2019. “Fizemos uma corrida juntos na Euroformula Open [em Hungaroring]. Nessa altura ele não era tão competitivo, cometeu bastantes erros. Penso que trabalhar com a Carlin [equipa de Fórmula 2] no ano passado o tornou muito melhor. E ele tornou-se muito mais calmo. Na qualificação, não há dúvida de que ele pode ser rápido. Nas corridas, ele foi muitas vezes um pouco conservador no início, apenas para puxar no final, porque ainda tinha pneu. Na F1 tem de ser agressivo logo desde o início. É o que ele precisa para melhorar. Mas penso que ele pode fazê-lo“, conclui Matsushita.