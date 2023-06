F1: Yuki Tsunoda não espera melhor resultado na Áustria | AutoSport

Yuki Tsunoda voltou a ficar fora dos pontos no GP do Canadá, assim como a AlphaTauri. A equipa italiana passou a ocupar o último posto do campeonato de construtores com apenas 2 pontos comandos, depois da Williams, através do bom resultado de Alexander Albon, ter conquistado 6 pontos e passado ao nono posto do mundial com 7 pontos somados.

O piloto japonês deu boas indicações em provas passadas, sem que isso se reflita na conquista de pontos importantes, na corrida do Canadá o seu desempenho não foi tão bom, assim como o do AT04. E na opinião de Tsunoda, em casa da Red Bull, no GP da Áustria, a equipa vai passar por algumas dificuldades, sendo esse um fim de semana de Sprint com o mesmo formato utilizado em Baku.

“É difícil, precisamos de uma boa qualificação e, como temos a Sprint, os oito primeiros [classificados] vão somar [mais pontos na corrida Sprint] e teremos de estar perto do nono lugar, pelo menos, na qualificação da Sprint para conseguir pontos”, disse Tsunoda ao podcast F1 Nation.

Há a dupla hipótese de alcançar posições pontuáveis durante o fim de semana, mas mesmo assim, Tsunoda continua com sérias dúvidas sobre essa possibilidade para a sua equipa. Se precisam de estar melhor em qualificação, em corrida, o piloto japonês considera que “também vai ser um pouco difícil ultrapassar, por isso não estou à espera de muito”.

Tsunoda tem esperanças que as atualizações podem melhorar o comportamento do AT04, mas “precisamos definitivamente de um bom carro e não sei se o nosso carro se vai adaptar bem [no Red Bull Ring], para ser honesto. Ainda temos atualizações, por isso, porque não? Nunca se sabe o que vai acontecer”, concluiu o piloto japonês.

Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool