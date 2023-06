F1: Yuki Tsunoda não acredita poder ter uma oportunidade na Red Bull | AutoSport

Yuki Tsunoda tem vindo a sobressair com alguns bons desempenhos na pobre temporada que a AlphaTauri tem vindo a realizar. A situação complicada que atravessa a equipa italiana não ajuda qualquer dos dois pilotos, mas enquanto Nyck de Vries continua a tentar adaptar-se, Tsunoda tem estado envolvido na luta pelos pontos, mas não espera que exista qualquer possibilidade, pelo menos num curto espaço de tempo, para poder passar para um lugar na Red Bull e lutar por outros objetivos. Como tal, não afasta a possibilidade de sair e procurar o seu futuro noutra equipa, como aconteceu com Pierre Gasly, o seu anterior companheiro de equipa.

“Acho que o Checo [Sergio Pérez] tem contrato para o ano que vem, e acho que a Red Bull está feliz com ele”, disse Tsunoda à publicação Givemesport. “Por isso, por agora, só tenho de me concentrar em mim e mostrar o meu valor. Acho que o tempo vai responder. Acho que é bom ficar na AlphaTauri e mostrar o meu potencial a todas as equipas. É bom ter mais atenção, não apenas da Red Bull. Ainda não posso escolher para que equipa quero ir ou o que quero fazer na Fórmula 1, penso que a Red Bull ainda vai poder escolher, por isso quero chegar a um ponto, como piloto, em que possa escolher”.

Na luta pelos últimos lugares da classificação do mundial de construtores, o piloto japonês gostaria de, a trocar de equipa, poder ir para uma em que, “com base nos últimos anos, tenha estado consistentemente” na parte superior da tabela. O piloto admite poder esperar e “talvez um dia a AlphaTauri venha a estar nessa zona superior e, nesse caso, não há razão para ir para outras equipas. Mas, de qualquer forma, é bom ter muita atenção porque mostra que tenho muito valor e acho que nós, enquanto pilotos, ficamos satisfeitos com isso”, concluiu.

Helmut Marko já garantiu não estar impressionado com os resultados da equipa italiana, que se prepara para uma mudança profunda na gestão na próxima temporada com a chegada do novo CEO Peter Bayer e, algum tempo depois, Laurent Mekies que assumirá a função de chefe de equipa.