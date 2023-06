F1: Yuki Tsunoda junta-se a Ricciardo e Vettel no Nürburgring Nordschleife | AutoSport

A AlphaTauri confirmou a presença de Yuki Tsunoda no evento Red Bull Formula em Nürburgring, a 9 de setembro de 2023, ao volante do Honda NSX GT3 Evo e que complementa o programa das 12 horas do Nürburgring Endurance Series.

Tsunoda complementa o alinhamento de pilotos deste evento, que inclui Daniel Ricciardo e Sebastian Vettel, com as suas corridas de exibição de F1.

“Nunca conduzi no Nürburgring antes, por isso estou muito ansioso pelo evento de setembro”, explicou o piloto japonês da AlphaTauri. “Mal posso esperar para conduzir no meu Honda NSX GT3 Evo, que é um carro incrível e uma máquina comprovadamente vencedora de corridas ao mais alto nível da competição GT3. O Nordschleife é um circuito lendário, acabei de o experimentar no jogo de vídeo Gran Turismo e já gostei muito.”

Presente no mesmo evento, Sebastian Vettel vai regressar aos comandos do RB7, o carro com que venceu o mundial de Fórmula 1 na temporada de 2011, depois de ter sido confirmado a sua presença no ‘Goodwood Festival of Speed’ para conduzir alguns dos monolugares da sua coleção privada como forma de celebrar a sua carreira e promover o futuro sustentável do desporto motorizado.