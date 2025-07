F1, Yuki Tsunoda iguala recorde negativo da Red Bull com 16 anos

Yuki Tsunoda igualou um recorde indesejado da Red Bull, tornando-se o primeiro piloto desde Mark Webber em 2009 a passar cinco Grandes Prémios sem pontuar, após um desempenho muito abaixo do esperado no Grande Prémio da Grã-Bretanha.

Desde que foi promovido da Racing Bulls antes do Grande Prémio do Japão, Tsunoda tem enfrentado um início de carreira difícil na Red Bull. Em 10 Grandes Prémios, somou apenas sete pontos. A sua última chegada ao top 10 foi em Ímola, onde terminou em 10º lugar. Além disso, foi eliminado na Q1 em três dos últimos seis eventos.

Problemas da Red Bull com o 2º piloto persistem

A substituição de Liam Lawson por Tsunoda não resolveu os problemas da Red Bull com o segundo piloto. Nos últimos quatro Grandes Prémios, a Stake F1 superou a equipa austríaca em pontos. No Grande Prémio da Grã-Bretanha, Tsunoda teve de se contentar com o 15º lugar, igualando o recorde de Webber de 2009 de cinco Grandes Prémios sem pontuar – o pior registo de qualquer piloto da Red Bull.

Tsunoda não conseguiu chegar à Q3 em Silverstone, enquanto o quatro vezes campeão mundial garantiu uma surpreendente pole position. Helmut Marko, consultor da Red Bull, insistiu que não haverá uma segunda mudança de piloto; no entanto, resta saber quanto tempo a equipa está disposta a lidar com as dificuldades de Tsunoda.