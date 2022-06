F1, Yuki Tsunoda: “Fiz asneira” | AutoSport

Yuki Tsunoda pediu desculpa à sua equipa no final do GP do Canadá. O piloto japonês falhou a saída das boxes na sua última paragem, exagerando na velocidade. Perdeu o controlo do carro e foi bater nas proteções da pista, motivando um Safety Car.

“Fiz asneira”, disse ele aos meios de comunicação. “Já fui pedir desculpa a toda a equipa. Acabei por forçar demasiado na saída das boxes e, infelizmente, fui contra a parede. O ritmo foi bom e tínhamos feito uma forte recuperação até esse ponto, mesmo que fosse difícil de ultrapassar, por isso estou desapontado com esse final”.