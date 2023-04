F1: Yuki Tsunoda finalmente a confirmar o potencial | AutoSport

Ainda é cedo para tirar conclusões, mas as primeiras impressões de Yuki Tsunoda em 2023 são positivas. O piloto japonês tem sido o melhor da Alpha Tauri e parece finalmente mostrar o que pode fazer.

Tsunoda sempre evidenciou grande velocidade, mas nas duas primeiras épocas na F1 nunca mostrou a serenidade e a maturidade para se impor. Este ano, apesar de continuar com alguns excessos de colera ao volante, parece estar mais forte. Em três corridas ficou duas vezes em 11º e uma vez nos pontos (Melbourne). Tem sido a referência da Alpha Tauri, quando se pensava que Nyck de Vries iria chegar e instalar-se como o líder da equipa. Pelo contrário, o neerlandês tem tido dificuldades em mostrar o seu talento nas primeiras corridas e o melhor que conseguiu até agora foi o 14º lugar. Será preciso esperar um pouco mais para ver se esta tendência se mantém, mas Tsunoda parece ter dado finalmente o passo que precisava. Se de facto o deu mesmo, ou se as prestações menos conseguidas do seu colega de equipa ajudam a destacar-se, é algo que iremos perceber ao longo da época.