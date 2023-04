F1: Yuki Tsunoda ficou demasiado nervoso para pedir troca de capacetes com Fernando Alonso | AutoSport

Alguns jovens pilotos que chegaram recentemente à F1 têm agora a oportunidade de correr contra os seus ídolos. É o caso de Yuki Tsunoda, fãs de Fernando Alonso.

Tsunoda pode parecer extrovertido, mas a realidade é algo diferente. Basta ver que o piloto japonês teve vergonha de pedir uma troca de capacetes com Alonso, como contou recentemente ao podcast Beyond the Grid:

“Bem, eu respeito obviamente os outros pilotos, mas sou fã do Fernando [Alonso] porque o meu pai adora o Fernando. Ainda não consigo acreditar que estou a correr com ele. É simplesmente incrível. Ele é muito amigável e muito simpático. Eu queria fazer uma troca de capacetes desde que me tornei piloto de Fórmula 1, mas estava demasiado nervoso para lhe pedir para trocar os capacetes. No ano passado, ele disse ´Yuki, vamos fazer uma troca de capacete!´. O meu cérebro explodiu e tentei não mostrar a minha felicidade completamente à sua frente. É um pouco embaraçoso, mas sim, no meu coração eu estava realmente feliz e depois desse dia telefonei imediatamente ao pai. E ainda não consigo acreditar que estou a correr com ele, simplesmente incrível.”