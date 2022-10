F1, Yuki Tsunoda: “Fazia 2m06s em Suzuka na F4, agora serão menos 40s…” | AutoSport

Yuki Tsunoda corre este fim de semana em ‘casa’, onde é o herói local. Está, naturalmente, entusiasmado com o seu primeiro Grande Prémio do Japão: “é espantoso. Assim que aterrei no aeroporto, havia muita gente, mesmo à volta dos hotéis. Fui às bancadas esta manhã para um pouco de filmagens com os tipos da Netflix, e penso que até isso, descobri que havia muita gente, apesar de terem limitado os bilhetes na quinta-feira. Até agora, têm sido dias fantásticos, definitivamente os melhores dias que estou a ter, com certeza, definitivamente na Fórmula 1. Estou ansioso por este fim-de-semana” começou por dizer, antes de explicar como foram as suas passagens anteriores por Suzuka, e como vão ser agora: “conduzi um Fórmula 4, penso que foi há quatro anos, da última vez em Suzuka ganhei, por isso tenho boas recordações, definitivamente. Fazia 2m06s – 2m07s, por isso será muito diferente, com uma diferença de 40s. E mesmo no simulador senti que muitas coisas se passavam muito depressa, muito mais depressa do que quando eu conduzi na pista. Por isso, gosto muito da Suzuka, como disse, conduzia aqui desde 2016. E conduzi aqui mais de 10.000 voltas ou o que quer que fosse. Assim, aprendi muitos truques – mas agora é muito diferente, a Fórmula 1.”