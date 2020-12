F1: Yuki Tsunoda fará teste em Abu Dhabi com a Alpha Tauri

O jovem piloto Yuki Tsunoda, apoiado pela Honda, irá participar no teste para jovens em Abu Dhabi.

Tendo conquistado o terceiro lugar no campeonato de F2, com um excelente fim de semana no Bahrein, Tsunoda conseguiu os pontos suficientes para a sua superlicença, o que abre as portas da Alpha Tauri para 2021. Assim o jovem irá iniciar o processo de ambientação à equipa já em Abu Dhabi, na próxima semana.

“Estou convencido de que ele dará um bom passo em frente tendo um dia inteiro no carro, e desta vez ele vai conduzir o AT01, pelo que o seu feedback será ainda mais valioso para os nossos engenheiros. É ótimo ver que o programa da Red Bull pode preparar tão bem os jovens pilotos, e não tenho dúvidas de que ele irá provar mais uma vez o seu talento.”

“Estou realmente ansioso por testar com a Scuderia AlphaTauri”, disse Tsunoda. “Gostei de conduzir o carro da equipa de 2018 em Imola há algumas semanas e mal posso esperar para experimentar o carro actual, participando numa sessão oficial de testes com todos os outros carros em pista. Agradeço sinceramente a forma como todos na Scuderia AlphaTauri me ajudaram a preparar esta sessão, e também quero agradecer à Red Bull e ao Dr [Helmut] Marko por me terem dado esta oportunidade.”

“Durante a sessão, o meu foco será seguir as instruções da equipa e dar o meu feedback aos engenheiros. Será também uma oportunidade para eu aprender o máximo possível e ajudar o meu próprio desenvolvimento pessoal”.