F1, Yuki Tsunoda: ” Estou entusiasmado por poder aprender com Pierre Gasly”

Yuki Tsunoda é um dos estreantes de 2021 e a sua chegada é vista com muita expetativa. O jovem mostrou-se muito feliz por esta nova fase e espera aprener com o seu colega, Pierre Gasly:

“Para chegar à Fórmula 1 – que era o meu objetivo final – não é só necessário resultados, também é preciso alguma sorte, e isto é algo que não se pode controlar. Assim, pelo meu lado, sabia que tinha sempre de dar o meu melhor em todos os momentos. Estava nas minhas mãos destacar-me e impressionar os patrões, que podem tornar o sonho realidade. Em cada série, é preciso desenvolver um ritmo forte muito rapidamente, por isso estava empenhado em fazer bem logo desde o início da minha carreira. Foi bom mostrar o que pude alcançar no meu ano inaugural em F2 e estou feliz por ter chegado a F1 tão rapidamente”.

“Pierre é realmente rápido e já tem uma vitória na F1. O primeiro objetivo para cada piloto é vencer o seu companheiro de equipa, mas ele será um dos difíceis de vencer”, explicou Tsunoda. “Lembro-me de o ver no Japão quando ele estava a correr na Super Fórmula e eu estava na Fórmula 4. Ele quase conseguiu o título no seu primeiro ano no Japão, o que é realmente difícil, especialmente para um piloto europeu. Ele é um talento incrível e estou entusiasmado por aprender tudo o que posso com ele nesta temporada, pois já vi como ele está integrado na equipa”.