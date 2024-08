F1, Yuki Tsunoda está num limbo…

Yuki Tsunoda já via no seu quarto ano de F1, mas até aqui não fez o suficiente para que a Red Bull optasse por colocá-lo ao lado de Max Verstappen, mas por outro também está longe de estar perto da saída da F1. Está num limbo ‘positivo’, pois inicialmente a carreira teve um rápido progresso resultante de um desempenho promissor, embora ainda não tenha alcançado resultados extraordinários.

O diretor da Visa Cash RB, Peter Bayer, diz agora que Yuki Tsunoda poderá ser considerado para o lugar da Red Bull se continuar a ter um bom desempenho e a apresentar melhores resultados no resto da época. Esta declaração tem como objetivo motivar o seu piloto, deixá-lo focado no ‘prémio’, mas por outro está a colocar-lhe pressão que pode ser penalizante…

Tsunoda estreou-se na Fórmula 1 em 2021 pela equipa AlphaTauri (atual Visa Cash App RB), tornando-se o primeiro piloto nascido nos anos 2000 a competir na categoria. A sua ascensão foi rápida, passando do karting à F1 em apenas quatro anos. Está em 2024 na sua melhor posição de sempre no campeonato, 12º, terminou sete vezes nos pontos, tem mostrado melhorias no seu desempenho, especialmente nas últimas corridas, e tem batido Daniel Ricciardo muitas vezes. Mas ainda está longe de chegar para ser colega de equipa de Max Verstappen, mas já começam a olhar para ele fora do âmbito Red Bull. Há aparentemente interesse de várias equipas, que o veem como possibilidade futura, mas para já mantém-se onde está, pois já garantir uma extensão do contrato, que termina agora no final de 2025.

“Yuki é um piloto da Red Bull e tem de ter a ambição de guiar para a Red Bull Racing. Se ele não tiver isso, está errado. Esperamos e confiamos que ele queira conduzir aquele carro para ganhar corridas”, disse Laurent Mekies, atual chefe de equipa.