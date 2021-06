F1: Yuki Tsunoda espera melhorar forma ao viver em Itália | AutoSport

Franz Tost explicou em Baku como é o dia de trabalho de Yuki Tsunoda agora que está em Itália, junto da equipa. A mudança de morada entre Inglaterra e Itália deu-se depois do acidentado GP do Mónaco e o piloto japonês pensa que já foi útil na preparação para o GP do Azerbaijão.

Segundo Franz Tost o dia de Tsunoda é fácil. “Tem de estar no ginásio por volta das nove horas até às dez. Depois, das 10:30 às 11:30 ou meio dia, está junto dos engenheiros. Depois, no início da tarde, tem aula de inglês. Depois, mais uma vez juntamente com os engenheiros, e depois é-lhe permitido ir mais uma vez ao ginásio por mais duas horas. Depois, deve ir dormir. Fácil”.

Para o piloto, a decisão deu-se depois do acidente no treino livre 2, quando percebeu que a Red Bull não estava contente com o trajeto desta época.

“Acho que é bom ter uma grande mudança para mim, porque acho que as últimas três ou quatro corridas, não tive boas corridas e para mudar alguma coisa, é preciso mudar alguma coisa. Não gostei da semana passada, mas é o que é. E penso que a reunião com os engenheiros, em especial, dá para ter um bom entendimento do carro. Foi realmente uma boa preparação para esta semana. Portanto, foi bom.”