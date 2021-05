F1: Yuki Tsunoda enviado para Itália com preocupações na sua evolução | AutoSport

Depois de um arranque fulgurante em que deixou todos de queixo caído, Yuki Tsunoda tem estado abaixo do desejado, acusando a pressão de competir na F1. A estrutura da Red Bull está preocupada com a evolução do jovem japonês e enviou Tsunoda para Itália para fazer trabalho específico.

“Decidimos mudar Yuki para Itália, onde ficará sob a supervisão pessoal de Franz Tost”, revelou Helmut Marko ao Formel1.de. “Lá, ele aprenderá a encontrar concentração e a habituar-se ao horário de vida e de trabalho de um atleta profissional. Assim: muito treino, karting e trabalho técnico na fábrica para aprender a ler os dados”.

“O desenvolvimento não tem sido certamente positivo. A sua confiança foi atingida após os múltiplos incidentes, e foi por isso que decidimos mudá-lo de Inglaterra para Itália”, disse Marko.