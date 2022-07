F1, Yuki Tsunoda desvaloriza comentários de Helmut Marko | AutoSport

Yuki Tsunoda acredita que tem coisas mais importantes em que se concentrar do que controlar momentos de raiva no carro, após comentários recentes de Helmut Marko, conselheiro da Red Bull.

Desde a sua estreia na Fórmula 1, no início de 2021, Tsunoda ganhou a reputação de ser muito expressivo no rádio de equipa e de gritar frequentemente sobre incidentes.

O conselheiro da Red Bull, Helmut Marko, supervisiona todos os pilotos juniores da marca, incluindo Tsunoda na Alpha Tauri, e disse antes do Grande Prémio da Áustria que o piloto japonês era “propenso a explosões de raiva, mas ele é muito rápido”.

Marko revelou também que a Red Bull tinha contratado recentemente um psicólogo para ajudar Tsunoda a moderar o seu temperamento no carro.

Porém, Tsunoda minimizou as preocupações, acreditando que tem mantido o seu temperamento sob melhor controlo este ano: “Assim que meto um capacete, provavelmente é mais fácil ficar frustrado”, disse Tsunoda.

“Recentemente tenho conseguido controlar bem, em comparação com o ano passado. Não creio que seja apenas eu a ficar zangado em pista. Parece que estou especificamente mais zangado do que os outros porque provavelmente estou a gritar, é por isso.

Recentemente, não estou assim tão zangado. Mantenho-me calmo. Claro que não é sempre. Mas sim, penso que há outras coisas em que tenho de me concentrar, por isso não me importo muito com essas coisas”, afirma Tsunoda.

“Acho que se eu gritar, se tiver um bom desempenho nessa semana de corrida, ninguém se importa”.

O chefe de equipa da Alpha Tauri, Franz Tost, disse na Áustria que Tsunoda tinha uma “boa hipótese” de manter o seu lugar apesar da recente maré de maus resultados, porém nada está garantido e o piloto japonês precisa mesmo de voltar a encontrar o caminho para os pontos se quiser garantir um lugar na próxima época.

Eduardo Moreira