F1, Yuki Tsunoda desolado e completamente perdido

No outro Red Bull, Max Verstappen começou na pole position e terminou em quinto lugar, depois de ter perdido terreno com um pião quando o período de Safety Car a meio da corrida terminou.

A tarde de Tsunoda incluiu um incidente com o estreante da Haas, Ollie Bearman, que lhe valeu uma penalização de 10 segundos, juntando a insulto à injúria: “Quer dizer, é bastante claro com a colisão. Além disso, para ser honesto, o ritmo foi, infelizmente, muito lento.”

Tsunoda tinha demonstrado algum potencial durante a qualificação em Silverstone, com o piloto japonês a lutar por um lugar no Q3 até um problema de potência do motor prejudicar a sua última volta, deixando-o de fora por pouco.

Yuki Tsunoda admite perda de ritmo após corrida desastrosa em Silverstone. Depois do que estava a fazer de bom na Racing Bulls, com a sua passagem para a Red Bull, perdeu quase por completo ao ponto de estar quase irreconhecível…

