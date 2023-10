F1: Yuki Tsunoda desmente possível ida para a Aston Martin | AutoSport

Yuki Tsunoda veio a público negar os rumores que o colocam como possibilidade de passar a ocupar o lugar de Lance Stroll na Aston Martin. Como se sabe, o canadiano, filho do dono da equipa está a passar por um “período negro” de forma e por isso coloca-se a possibilidade de sair, e é nesse contexto que surge o nome do japonês, até pela ligação à Honda que vai passar a equipa os monolugares verdes a partir de 2026.

Talvez exista algum fundo de verdade na possibilidade do proprietário da equipa, Lawrence Stroll, dizer chega, embora essa situação se afigure muito pouco plausível. Caso isso sucedesse o mais provável era Lawrence Stroll simplesmente vender a equipa.

Contudo, Yuki Tsunoda diz que não quer que a Red Bull pense que está a pensar nessa mudança: “Sou um piloto Alpha Tauri, estou na Red Bull desde os 18 anos, por isso estou apenas concentrado em ter um bom desempenho na Red Bull. Não na Aston Martin”, disse.