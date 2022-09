F1: Yuki Tsunoda confirmando na Alpha Tauri para 2023 | AutoSport

É mais uma peça do puzzle que se encaixa para a época 2023. O japonês Yuki Tsunoda vai manter o seu lugar na Alpha Tauri para a próxima época.

Yuki Tsunoda teve uma subida quase meteórica até à F1, evidenciando-se nas categorias de iniciação. Na F1 começou muito bem mostrando logo rapidez e talento, mas deixou-se iludir pela aparente facilidade e o bom trabalho que fez nas primeiras corridas depressa foi esquecido com uma série de erros que custaram caro. Este ano surgiu um pouco mais maduro, mas os erros persistiram. Nunca esteve em causa o seu talento e a sua velocidade, mas sim a sua mentalidade e maturidade para encarar a competição de forma realmente eficaz. Não era certo que Tsunoda iria manter o lugar, mas com Pierre Gasly a espreitar a saída e com os jovens da F2 ainda a não mostrarem qualidades suficientes para chegar à F1, a Red Bull resolveu apostar novamente em Tsunoda.

Olhando para o panorama atual, é uma aposta que faz todo o sentido. Tsunoda ainda pode vir a ser um bom piloto, caso mude a sua postura. O talento puro está lá e com outra mentalidade poderia já ter evoluído mais. Mas o potencial é claro e a Red Bull continua a sua aposta, na esperança que na próxima época, Tsunoda dê mais um passo e se aproxime do que realmente pode fazer.

“Quero dizer um enorme obrigado à Red Bull, Honda e Scuderia AlphaTauri por continuarem a dar-me a oportunidade de conduzir em F1″, disse Tsunoda. Quero agradecer à Red Bull, Honda e Scuderia AlphaTauri por continuarem a dar-me a oportunidade de competir na F1”, disse Tsunoda. “Tendo-me mudado para Itália no ano passado, para estar mais perto da fábrica, sinto-me realmente parte da estrutura e estou feliz por poder continuar a correr com eles em 2023. Claro que a nossa época 2022 ainda não terminou e ainda estamos a trabalhar muito na batalha do meio da tabela, por isso estou totalmente concentrado em terminar este ano em alta e, depois, ansiaremos pelo próximo ano”.