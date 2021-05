F1, Yuki Tsunoda começou bem, mas já ‘patina’: Alpha Tauri sabe onde precisa melhorar…

Depois do que se viu de Yuki Tsunoda na primeira corrida, no Bahrein, e já se esperava de Pierre Gasly esta época, foi com alguma surpresa que se viu Yuki Tsunoda com tantas dificuldades em Portugal. O japonês teve muitas dificuldades, e teve uma corrida muito má.

Talvez tenha ficado marcado pelo seu acidente na qualificação de Imola e o seu pião na corrida. O que já se percebeu e isso é algo que Pierre Gasly já tinha dito, a Alpha Tauri precisa de trabalhar no carro nas curvas de baixa velocidade, e o desempenho de Portugal mostrou claramente que apesar do bom começo a equipa está com dificuldades. O facto de Tsunoda não ter conhecimento prévio do Algarve, também terá ajudado: “Pelo menos, sabemos o que fazer em termos de desenvolvimento”, disse Gasly, referindo-se às curvas de baixa velocidade onde o seu monolugar não está tão bem quanto McLaren, Ferrari e Alpine: “Estou confiante que vamos estar melhor em Barcelona, tem muito mais curvas de média e alta velocidade”, disse.