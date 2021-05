F1, Yuki Tsunoda: ” As minhas expetativas tornaram-se muito altas” | AutoSport

Yuki Tsunoda tem tido um arranque de altos e baixos. Começou da melhor forma no Bahrein, surpreendendo tudo e todos, mas desde o regresso à Europa que o japonês têm estado mais discreto.

Tsunoda admitiu que depois do Bahrein as suas expetativas aumentaram, o que terá jogado contra ele, assim como a sua juventude que fica clara pela forma como reage no cockpit:

“No Bahrein, eu estive muito, muito bem, mesmo tendo cometido erros… tendo ficado de fora na Q2, mas mesmo assim correu bem e conseguiu um ponto na primeira corrida. Penso que, a partir daí, as minhas expectativas tornaram-se bastante altas para o futuro. Especialmente Imola, a corrida seguinte, eu estava mesmo a apontar para os cinco primeiros. Penso que isso significa com certeza que estava a apontar demasiado alto”, admitiu Tsunoda. “Na qualificação, tentei colocar uma volta incrível, uma volta de sonho. Especialmente na Q1 não é preciso fazer esse tipo de coisa.”

“A minha adrenalina e motivação estavam altas e fui contra a parede. Por isso penso que no início do ano, depois do Bahrein, as minhas expectativas eram altas e o meu objetivo era demasiado alto“, acrescentou Tsunoda, o piloto mais jovem da F1 nesta temporada.

Tsunoda está a trabalhar para ter mais calma quando está em pista, algo que só o beneficiará. O japonês tem agora a tarefa de fazer esquecer as prestações menos positivas, isto depois de Helmut Marko ter mostrado o desagrado pelo incidente no TL2 do Mónaco. Tsunoda surpreendeu e mostrou muito potencial no início mas já mostrou que está ainda demasiado verde e que tem de evoluir para poder ter o sucesso que pode atingir.