F1, Yuki Tsunoda: “Aprendi muito nos testes”

Yuki Tsunoda é um dos rookies do ano, e quem o conhece pelo seu percurso na Fórmula 2 viu-lhe qualidades suficientes para ascender à Fórmula 1, mas o jovem japonês tem ainda tudo a provar. Franz Tost e Helmut Marko asseguram que Tsunoda se vai fazer-se um bom piloto de F1, o que se viu nos testes foi muito positivo, mas só nas corridas se vai comprovar a fibra do simpático japonês.

Tsunoda começou a ser falado de forma mais insistente depois do meio da época, numa altura em que a sua ida para a Alpha Tauri começava a ganhar força. Se esse rumor poderia ser visto como uma espécie de “mimo” da Red Bull para a Honda, colocando um piloto japonês na grelha da F1, depressa se percebeu que afinal o mimo pode ser ao contrário. Muitos têm falado insistentemente de Tsunoda como um grande talento e as prestações na F2 mostram isso.

Depois de ganhar o título japonês de F4 em 2018, Tsunoda correu na Europa durante apenas dois anos até agora, terminando em nono lugar na F3 antes de garantir o terceiro lugar atrás de Schumacher e Callum Ilott no ano passado em F2.

As três vitórias e quatro poles de Tsunoda só foram batidas por Robert Shwartzman (quatro vitórias) e Ilott (cinco poles), respetivamente. Falta-lhe apenas a competição e o tempo poderá trazer… maturidade e regularidade.

No final do teste o jovem japonês foi o segundo mais rápido e ficou contente com a sua prestação:

“Terminar os testes em segundo é uma grande sensação. É claro que não me posso entusiasmar demasiado, pois é apenas um teste, mas é ótimo terminar os três dias em alta. Aprendi muito nos últimos dias e recolhi dados cruciais para a equipa. Agora vamos analisar tudo antes da primeira corrida.”



“Para mim é ótimo que regressemos aqui para o início da época, pois consegui completar muitas voltas e compreender bem a pista. Tivemos alguns pequenos problemas de ‘juventude’ mas isso é exatamente o que se esperaria dos testes, estamos aqui para resolver tudo e para termos o melhor pacote possível à nossa disposição quando chegarem as corridas. Continuarei a trabalhar arduamente durante as próximas semanas e estou entusiasmado por começar”, disse Tsunoda.