F1, Yuki Tsunoda: Apesar das críticas de Tost, engenheiros “sabem o que têm de fazer” | AutoSport

Ainda antes do Grande Prémio da Austrália, Franz Tost criticou duramente os engenheiros da AlphaTauri, exigindo que apresentassem resultados e afirmando mesmo que tinha perdido a confiança nestes elementos depois das previsões da pré-temporada não terem resultados práticos em pista. Reagindo a esses comentários do chefe de equipa pela primeira vez, Nyck de Vries explicou na Austrália que sentia que as declarações de Tost não causaram nenhuma agitação interna, algo que Yuki Tsunoda está de acordo.

O piloto japonês afirmou ao Motorsport.com “que não estamos satisfeitos com o desempenho, mas pelo menos continuamos sempre positivos. Estamos bastante contentes com o que fazemos em pista, quase extraímos 100% do desempenho do carro, o que é o mais importante. E estamos certos sobre a direção que temos de tomar”. Tsunoda deixou claro que quem como função o desenvolvimento “em Faenza, sabem o que têm de fazer” e acrescentou que “apontamos sempre para os pontos. Não sinto nenhuma energia negativa por parte da equipa”. Isto apesar das críticas de Tost.

O diretor técnico da AlphaTauri, Jody Egginton insistiu que a equipa permanece “unida” e minimizou as declarações de Franz Tost. O responsável técnico da equipa italiana salientou que “Franz deu algumas entrevistas e disse algumas coisas, mas nós vamos continuar. Isso não muda nada, todos ainda estão unidos no que temos de fazer”.