F1, Yuki Tsunoda: “ainda não estamos em condições de atingir os objetivos” | AutoSport

Yuki Tsunoda garantiu quatro pontos no primeiro Grande Prémio da época para a AlphaTauri, depois de Pierre Gasly ter desistido na fase final da corrida. O piloto japonês, em antevisão ao GP da Arábia Saudita, salienta que o mais importante nesta fase é desenvolver o AT03 rapidamente e que neste momento, a equipa ainda não tem todas as ferramentas para atingir o seu objetivo para a época.

“O meu foco principal este fim de semana será ajudar a desenvolver o nosso carro o mais possível e o mais rapidamente, para que possamos competir consistentemente no topo do segundo pelotão. Porque atualmente, não estamos em condições de atingir os objetivos que nos propusemos para esta época. Esperamos poder dar um bom passo em frente este fim de semana, compreender melhor o nosso carro e progredir”, explicou Tsunoda.

Abordando a corrida do Bahrein, Tsunoda afirmou que a equipa conseguiu limitar o efeito oscilatório que sentiram nos testes de pré-temporada. “Conseguimos limitar o problema que tivemos com o ‘porpoising’ no teste, embora tenhamos lutado um pouco mais do que o esperado em termos de ritmo durante o fim de semana, especialmente no segundo treino livre”.