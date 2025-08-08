F1: Yuki Tsunoda adia férias para ir trabalhar na fábrica da Red Bull
Yuki Tsunoda adiou o arranque das suas férias de verão para passar mais tempo na fábrica da Red Bull em Milton Keynes, visando resolver problemas de desempenho após uma série de corridas difíceis. Embora as equipas de Fórmula 1 sejam obrigadas a fazer uma paragem obrigatória de 14 dias durante as férias de verão, a Red Bull optou por continuar a trabalhar com o japonês esta semana antes de interromper as operações.
Após o Grande Prémio da Hungria, Tsunoda revelou que iria diretamente para o simulador para ajudar a equipa a entender onde as coisas correram mal.
“Vou diretamente para a fábrica para entrar no simulador. Precisamos de investigar onde erramos e trabalhar arduamente durante as férias de verão para não começarmos a próxima metade da temporada da mesma forma que terminámos esta. É frustrante, mas vamos manter uma atitude positiva e voltar mais fortes.”
A temporada de 2025 de Tsunoda tem sido dececionante até agora. Depois de ser promovido da Racing Bulls para a Red Bull no meio da temporada — substituindo Liam Lawson —, tem sentido dificuldades para causar impacto, marcando apenas sete pontos em 12 fins de semana de corrida. No mesmo período, o companheiro de equipa Max Verstappen acumulou 187 pontos, destacando a diferença de desempenho.
A Red Bull está agora fora da disputa pelo título, mas um lugar entre os três primeiros no Campeonato de Construtores continua ao seu alcance — desde que Tsunoda consiga recuperar-se e comece a somar pontos de forma consistente.
Foto: Philippe Nanchino /MPSA
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI