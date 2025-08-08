F1: Yuki Tsunoda adia férias para ir trabalhar na fábrica da Red Bull

Yuki Tsunoda adiou o arranque das suas férias de verão para passar mais tempo na fábrica da Red Bull em Milton Keynes, visando resolver problemas de desempenho após uma série de corridas difíceis. Embora as equipas de Fórmula 1 sejam obrigadas a fazer uma paragem obrigatória de 14 dias durante as férias de verão, a Red Bull optou por continuar a trabalhar com o japonês esta semana antes de interromper as operações.

Após o Grande Prémio da Hungria, Tsunoda revelou que iria diretamente para o simulador para ajudar a equipa a entender onde as coisas correram mal.

“Vou diretamente para a fábrica para entrar no simulador. Precisamos de investigar onde erramos e trabalhar arduamente durante as férias de verão para não começarmos a próxima metade da temporada da mesma forma que terminámos esta. É frustrante, mas vamos manter uma atitude positiva e voltar mais fortes.”

A temporada de 2025 de Tsunoda tem sido dececionante até agora. Depois de ser promovido da Racing Bulls para a Red Bull no meio da temporada — substituindo Liam Lawson —, tem sentido dificuldades para causar impacto, marcando apenas sete pontos em 12 fins de semana de corrida. No mesmo período, o companheiro de equipa Max Verstappen acumulou 187 pontos, destacando a diferença de desempenho.

A Red Bull está agora fora da disputa pelo título, mas um lugar entre os três primeiros no Campeonato de Construtores continua ao seu alcance — desde que Tsunoda consiga recuperar-se e comece a somar pontos de forma consistente.

Foto: Philippe Nanchino /MPSA