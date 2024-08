F1: Yuki Tsunoda acredita que é agora um piloto “mais completo”

“Queria melhorar esses aspectos e ser um piloto mais completo para que ninguém se pudesse queixar de algo específico e agora sinto-me preparado, nas últimas corridas consegui atingir esses objetivos. Acredito em mim e estou a encontrar mais controlo, mais consistência. Estou muito contente por conseguir atingir sempre o objetivo. É isso que tenho de fazer, concentrar-me nisso em vez de me preocupar com rumores ou o que quer que seja” concluiu o piloto.

O piloto japonês reconheceu os progressos que fez para se tornar um piloto mais completo, sentindo-se preparado para os desafios que advêm das corridas no topo da grelha. “Se quisermos ir para uma equipa de topo, estes aspectos serão muito importantes, porque as equipas de topo esperam um piloto mais completo”, acrescentou o japonês.

“Sinto que sou um piloto mais completo”, disse Tsunoda ao Motorsport.com. “Quando olho de uma perspetiva externa, anteriormente, mesmo que a minha volta, o meu desempenho ou a minha condução fossem bons, penso que as comunicações via rádio e o controlo emocional faltavam, um grande passo quando comparo com o Daniel, por exemplo.”

