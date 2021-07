F1, Yas Marina e Melbourne: alterações vão acabar com corridas aborrecidas? | AutoSport

Yas Marina e Melbourne são dois circuitos que costumam ‘dar’ corridas de Fórmula 1 sensaboronas, aborrecidas, mas isso pode estar prestes a mudar. Os dos layouts “estão em obras”. As alterações ao Yas Marina incluem a remoção da chicane nas curvas quatro e cinco, a substituição do complexo das curvas 11 a 14 por uma única curva à esquerda, e modificações no sector final, com o alargamento das curvas.

Já em Albert Park em Março, a velocidade média da volta vai aumentar significativamente, pois a chicane das curvas 9 e 10 fica mais fluida, e o camber negativo da curva 13 à direita foi retirado. Por outro lado, várias curvas foram alargadas de modo a aumentar as probabilidades de haver ultrapassagens.

Por outro lado, as alterações também ‘carregam’ os pneus, e esse aumento de exigências pode obrigar a outras estratégias. Certo é que a longa reta de Melbourne vai ajudar muito e o que se prevê para Abu Dhabi também, mas há que esperar para ver.