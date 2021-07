F1, Xevi Pujolar: “George Russell é especial” | AutoSport

Os elogios aos jovens pilotos da F1 têm-se sucedido e se Lando Norris tem recebido muitos ultimamente, George Russell não fica atrás. Desta vez foi Xevi Pujolar, chefe de engenharia da Alfa Romeo.

Russell tem ameaçado chegar aos pontos por diversas ocasiões este ano, ameaçando a posição da Alfa Romeo que conta com dois pontos conquistados este ano. Assim, Russell parece ser a maior ameaça ao oitavo lugar da Alfa:

“Devo dizer que Russell é especial”, disse Pujolar “Ele faz um trabalho muito bom na qualificação e nós só precisamos de trabalhar mais arduamente e temos de fazer melhor. Mas, na corrida, somos geralmente melhores em termos de ritmo. Silverstone não será fácil, mas é possível antecipar que poderemos correr com eles – não apenas Russell, mas podemos lutar com a Alpine, com a Aston Martin e até com um dos Alpha Tauris. Portanto, é muito renhido”.

“Com certeza, [Russell] tem vindo a fazer boas qualificações. Estamos a tentar fazer isso e a mostrar que estamos a fazer melhorias – mas queremos fazer isso com ambos os carros, e não apenas com um”.

“Tenho a certeza de que todos querem sempre ser melhores e nós compreendemos melhor e melhorámos o nosso desempenho em qualificação e na corrida ainda estamos lá porque demonstrámos que ainda estamos na luta”, acrescentou Pujolar.

“Eles [Williams] deram um passo na qualificação, não apenas contra nós, porque estavam à frente dos Ferraris e de muitas outras equipas também.

“Mas depois, na corrida, eles não conseguem manter. Neste momento, isso é bom do nosso lado, mas precisamos de continuar a trabalhar arduamente porque eles estão a ficar bastante fortes”.