F1, Wolgang von Trips: Ele tinha o destino traçado

Antes de Michael Schumacher, o piloto alemão mais conhecido foi Wolfgang von Trips. Alcunhado de “Taffy” por Mike Hawthorn no início da década de 50, porque parecia um… caramelo, era um jovem aristrocrata de boas famílias, que para correr teve que se esconder por trás do pseudónimo de Axel Linther. “Wolfchen” (“Pequeno Lobo”, como era chamado carinhosamente em família) não foi de forma nenhuma afectado pelos conturbados tempos em que a sua juventude decorreu. Para a Juventude Hitleriana, era demasiado fraco e doente, com os seus problemas de ouvidos, uma meningite e a paralisia que afectava a metade esquerda da sua face. Mais tarde, quando começou a correr, teve que fazer frente às súbitas quedas de açúcar no sangue – muitas vezes, já no cockpit, Von Trips chamava alguém para lhe trazer qualquer coisa que comer.



Descendente de uma família onde a agricultura era a principal ocupação, foi um óptimo aluno na escola básica e cursou a academia agrária com excelentes notas. Aprendeu um inglês perfeito com os soldados americanos estacionados no castelo familiar de Hemmersbach. A sua aproximação ao automobilismo deu-se numa visita ao Nurburgring, que não era muito longe da sua casa de Colónia. Tinha menos de dez anos, mas o duelo entre os Mercedes e os Auto Union nunca foram esquecidos. Já “Axel Linther”, cedo construiu a reputação de piloto tão veloz, quanto propenso a acidentes, mesmo depois de chegar à F1, em 1956. Apesar disso, “Il Comendattore” não hesitou em o chamar para a Ferrari, em 1960. Umconjunto de bons resultados transformaram-no no candidato ao título de 1961. Venceu as provas da Holanda e da Grã-Bretanha, mas nas voltas iniciais do GP de Itália, em Monza, quando tentava recuperar do atraso na partida, tocou-se com Jim Clark, voando o carro contra os espectadores. Catorze morreram, tal como ele. Nesse dia, tinha optado por correr em Monza, em vez de participar numa conferência sobre agricultura nos Estados Unidos – o avião em que deveria ter voado caiu pouco depois da descolagem, não se registando sobreviventes.