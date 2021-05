F1: Wolff vs Horner – O confronto fora de pista | AutoSport

Nem só de lutas dentro de pista vive a F1. As batalhas políticas e os jogos de bastidores são parte indissociável do Grande Circo e este ano teremos também uma batalha renhida nesse capítulo.

Mercedes vs Red Bull está a tornar-se numa “guerra total” com as duas equipas a aproveitarem tudo o que podem para ganhar vantagem. Esta é a primeira vez que a Mercedes tem de enfrentar um desafio destes e a primeira vez na era Híbrida que a Red Bull está no centro do palco.

E esta luta tem dois rostos… Toto Wolff e Christian Horner. O primeiro é considerado já um dos melhores chefes de equipa da história da F1 e as estatísticas mostram que tem argumentos para esse título. Desde a entrada de Wolff a Mercedes nunca ficou abaixo do segundo lugar, algo que aconteceu já no longínquo ano de 2013. Beneficiou do excelente trabalho de Ross Brawn e do apoio fundamental de Niki Lauda e construiu uma máquina de colecionar vitórias e bater recordes.

O trabalho de Horner é por vezes menosprezado, mas não convém esquecer que tem sido ele o homem do leme desde o começo do projeto Red Bull na F1 transformando o que era a Jaguar numa equipa de topo da F1. Consolidou a equipa, trouxe elementos chave que fizeram crescer a estrutura (como Adrian Newey) ao ponto de se tornar invencível de 2010 a 2013.

Ambas as equipas têm estruturas fortíssimas, capazes de responderem aos desafios que uma época de F1 impõe. A nível técnico estamos perante duas forças tremendas e a nível desportivo são as equipas que melhor desempenho conseguem.

Há aqui portanto muito em jogo. Há o sucesso das equipas, dos pilotos e não se pode colocar de parte o ego dos dois homens fortes da F1. Nenhuma outra equipa tem uma liderança tão vincada nesta fase e se em pista assistimos a um duelo de talentos entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, fora dela vemos um confronto de forças entre Horner e Wolff.

As trocas de palavras têm-se tornado cada vez mais acesas, as disputas, como o caso das asas flexíveis, vão se tornar cada vez mais frequentes e a força da Mercedes vai ser testada por uma Red Bull sabe o que é estar no topo da F1. É assim mais um dos motivos de interesse para esta época. Quem leva a melhor? Wolff ou Horner?