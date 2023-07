F1: Wolff espera que atualizações para a Bélgica sejam “mais um pequeno passo em frente” | AutoSport

A Mercedes vai introduzir novos componentes no W14 no fim de semana do Grande Prémio da Bélgica, depois de uma prova na Hungria “de altos e baixos”, garante Toto Wolff, que acredita que as atualizações possam melhorar o desempenho do monolugar e dar mais condições aos pilotos.

O responsável da Mercedes esclareceu, na antevisão da prova belga, que no Hungaroring o “ritmo foi forte no sábado e no domingo, mas não o aproveitamos ao máximo durante o fim de semana”, uma vez que “fomos demasiado conservadores com algumas das nossas decisões e acabámos por perder o pódio”. A equipa viu ainda a qualificação de George Russell comprometida e deparou-se “com problemas de arrefecimento em ambos os carros”, fazendo saber Wolff, que “é provável que tivéssemos o segundo carro mais rápido”.

Para o fim de semana com formato Sprint, a Mercedes vai “apresentar atualizações como parte do nosso programa de desenvolvimento contínuo. Esperamos que este seja mais um pequeno passo em frente para melhorar o W14. No entanto, como vimos em muitas corridas deste ano, é difícil prever onde estaremos em relação aos nossos concorrentes. Onde quer que esteja o verdadeiro ritmo do nosso carro, queremos maximizar o resultado nesta última corrida antes da paragem de verão”, concluiu o responsável da equipa de Brackley.