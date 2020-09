F1: Wolff como CEO? “Ferrari assumiu desde cedo que ia usar poder de veto”

Stefano Domenicali vai assumir as rédeas da Fórmula 1 a partir de 2021, deixando Chase Carey como Presidente Não-Executivo. No entanto, Domenicali não foi a única pessoa a ser considerada para o cargo de CEO da Fórmula 1. Segundo Toto Wolff, a Liberty Media tentou convencer o chefe de equipa da Mercedes, mas as negociações não avançaram muito.

Em entrevista à Sky Sports, Wolff explicou: “Estava numa posição difícil porque a Liberty Media fez-me considerar, mas, percebi que adoro o cronómetro e que gosto de competição. E a função de CEO é algo completamente diferente. Mas, mesmo pensando, isto não faria muito sentido porque a Ferrari desde cedo assumiu a posição e disse ‘vamos usar o veto’, por isso as negociações pararam”.

“Estão no seu direito de ter essa posição. Mas, tendo dito isto, estou muito contente com o meu papel e a minha relação com a Mercedes. Sinto que podemos alcançar mais e que podemos desenvolver a empresa em algo mais do que uma equipa de Fórmula 1”, disse Wolff.