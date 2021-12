F1: Williams volta a contratar ex-responsável da VW | AutoSport

Desde a entrada de Jost Capito que antigos membros da divisão de desporto motorizado da VW têm sido contratados pela Williams. Não surpreende pois o projeto da marca no WRC foi um sucesso e Capito certamente se estará a rodear de pessoas da sua confiança.

O antigo chefe da VW Motorsport Sven Smeets juntou-se à Williams Racing como o novo diretor desportivo da equipa britânica. O belga de 49 anos trabalhou anteriormente sob as ordens de Jost Capito quando este estava ao leme do departamento de desportos motorizados da VW. Depois de François-Xavier Demaison ter sido contratado para o cargo de diretor técnico, ele que já tinha exercido as mesmas funções na marca germânica, Smeets irá assumir a gestão desportiva e a representação da equipa em todas as questões desportivas relacionadas com a FIA, outras equipas, e associações desportivas motorizadas, assim como a responsabilidade geral pela equipa de corrida” e supervisionará a academia de jovens pilotos da Williams, que atualmente inclui Jack Aitken, Roy Nissany e Jamie Chadwick.