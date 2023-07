F1: Williams vai focar-se no monolugar de 2024 | AutoSport

Está para breve o momento em que a Williams vai focar-se na produção do próximo carro de Fórmula 1, uma vez que as grandes atualizações do FW45 já foram introduzidas. Não será a única equipa do pelotão que o faz por esta altura, sendo normal que isso aconteça por altura do verão, mas a Williams conseguiu cumprir um plano ambicioso de desenvolvimento agressivo do carro desta temporada.

Em declarações durante a conferência de imprensa dedicada aos representantes das equipas, Dave Robson da Williams confirmou que a “grande atualização do Canadá”, instalada no carro de Alexander Albon e mais tarde no de Logan Sargeant, “melhorou de facto o carro. Acho que não vimos o melhor no Canadá. Acho que não era necessariamente adequada para o Canadá”. Ainda assim, o responsável da Williams explicou que “obtivemos muitos dados úteis. Definitivamente melhorou o carro. E depois passámos as últimas corridas, obviamente, a colocá-lo primeiro no carro do Logan na Áustria e depois a aprender mais, a aprender como tirar o máximo partido do carro com a afinação. Penso que foi um verdadeiro passo em frente”.

A Williams conseguiu somar mais pontos nas últimas duas corridas do que Alpine, Haas, AlphaTauri e Alfa Romeo, passando a estar na luta pelo sétimo posto do mundial de construtores. Sendo assim, a equipa de Grove passará a focar-se na fábrica no desenvolvimento do próximo monolugar, até porque “a maioria dos componentes que estavam a ser produzidos [para o carro deste ano], já foram entregues. A asa dianteira que trouxemos para Silverstone, e vamos vê-la novamente em Spa, mas, para além disso, provavelmente apenas algumas pequenas coisas, se passarem pelo túnel de vento e as conseguirmos fazer muito rapidamente”. Diz Robson que, “caso contrário, é agora a altura certa para começar a concentrarmo-nos no carro do próximo ano. E também continuar a aprender o que temos agora, compreender o que temos noutros tipos diferentes de circuitos e aperfeiçoar a nossa afinação e fazer com que os pilotos tirem o máximo partido do carro”.