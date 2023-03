F1: Williams vai decidir este ano fornecedor de motores para 2026 | AutoSport

Desde a temporada de 2014 que os monolugares da Williams são equipados com as unidades motrizes da Mercedes, mas o novo responsável pela equipa britânica, James Vowles não confirma que a relação se vai manter para o novo ciclo regulamentar das unidades motrizes de 2026-2030. Uma decisão vai ser tomada ainda este ano, mas depois de uma análise cuidada, admitiu o antigo estrategista da Mercedes. “Estamos claramente satisfeitos com a relação que existe há muitos anos”, disse Vowles, citado pelo F1.com. “A Mercedes tem produzido, em regra, a melhor unidade motriz ao longo certamente dos últimos 15 anos, e… onde estamos neste momento, certamente com a Mercedes e outros construtores, é estamos a rever como é necessário, e precisamos de garantir que analisamos o mercado e tomamos decisões sobre isso em breve, sobre onde estamos em termos de relações”.

Vowles salientou que em “determinada altura temos de tomar conta do nosso próprio destino”, mas revela que independente tem os pontos positivos como negativos. O chefe de equipa da Williams insistiu, porém, que qualquer decisão sobre o que vai acontecer em 2023 tem de ser tomada ainda em 2023. “Todas as equipas vão avançar, penso que terão dificuldade em ver as equipas mudarem de fornecedor depois deste ano”, disse Vowles, acrescentando que a sua equipa pretende dar um passo em frente.