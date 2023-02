F1: Williams vai contar as suas histórias da temporada passada | AutoSport

A Williams considera que ficou muito por contar da sua temporada passada, apesar do lançamento para os próximos dias da nova temporada da série documental ‘Drive To Survive’. A equipa de Grove, que terminou o ano no último posto da classificação, deverá ter pouca exposição no documentário transmitido na Netflix e decidiu enveredar pelo caminho da produção própria. Uma minissérie de dois episódios com imagens exclusivas foi anunciada pela equipa britânica, transmitida a partir do seu website e aplicação móvel. O tema da pouca exposição mediática seja através das transmissões televisivas da Fórmula 1, quer na série da Netflix não é um tema novo. A publicação online motorsportbroadcasting.com fez as contas ao que se passou durante a cobertura da época de 2022 por parte da Sky Sports e revelou que Christian Horner e Toto Wolff tiveram mais tempo de antena do que qualquer piloto, os principais artista do Grande Circo. E que na cobertura do canal britânico há oito vezes mais probabilidades de transmitirem conteúdos com as três equipas do topo da classificação do que com as três últimas equipas classificadas.

Se o ‘Drive To Survive’ é visto como uma das principais ferramentas para o crescimento da F1 no mercado norte-americano, tem-se tornado claro que deixa muito por contar.

The untold stories of 2022. Coming soon 📺🍿



In a brand new two-part series, join team though the highs and lows of 2022 through footage you won't see anywhere else with Williams – Untold Story. 🙌#WeAreWilliams pic.twitter.com/FRXe1b6Yu0 — Williams Racing (@WilliamsRacing) February 17, 2023